出租場地辦伊甸音樂節 水秀農場無辜成箭靶

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）水秀農場出租場地給法尼客工作室辦伊甸音樂節引起抗議，活動最終決定延期，但農場卻無辜成為箭靶遭網友「出征」，對此，農場除澄清並道歉，26日起提供防疫人員免費露營。

「法尼客國際展演工作室」原定20日到22日在國姓鄉水秀農場舉辦伊甸高原戶外音樂節，由於正值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫時期，居民擔心群聚活動恐帶來傳染，上百名鄉親20日與業者從下午對峙到晚間，經南投縣政府衛生局依據傳染病防治法第37條下令停辦，原本態度囂張的葉姓業者最後妥協。

主舞台區當天晚間即由外包廠商開始撤收音響、音控、燈光等器材，但部分參與者仍進場露營，法尼客搭設的美食區也照常營業，農場內可見外國男子與台灣女子喝啤酒、吃美食聊天，樹林下、法尼客預先搭好的露營帳篷多數空蕩蕩，不過音樂聲仍引起附近居民怨言。

為防止法尼客表明停辦後趁縣府官員、鄉親散去再「死灰復燃」，當地派出所不時巡邏。水秀農場今天接受中央社記者訪問也表示，部分參加者從外縣市趕來，所以20日晚間留下來露營，21日全部離開，廠商昨天撤走全部設備，沒有趁大家離開後偷偷舉辦「電音趴」。

由於水秀農場出租場地，有居民不諒解，甚至有網路媒體新聞照片將法尼客葉姓業者誤植為「水秀農場業者態度強硬，不願停辦」，讓水秀農場感到很困擾，對此，農場表示，原本以為包場是單純露營或公司活動，若知道是「電音趴」，打死也不會出租場地。

水秀農場指出，法尼客去年11月21日接洽包場，當時疫情未發生，也沒追問包場用途便出租場地，活動開始前幾天，與音樂節主辦單位積極溝通協調能否延期或取消，但主辦方堅持按照原定日期舉辦。

農場表示，民國95年成立以來，秉持提供優質場地及服務，吸引國內外露營客到國姓鄉旅遊，活絡地方經濟，這次造成社會大眾心理恐慌，除深感抱歉，也要感謝防疫人員辛勞，因此，自109年3月26日到12月31日可憑相關證明來免費露營。（編輯：陳清芳）1090323