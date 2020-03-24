健保署攜廣達建人工智慧系統 導入協作平台概念

（中央社記者張茗喧台北24日電）健保署今天宣布攜手廣達電腦推出人工智慧平台系統，導入協作平台概念，所有參與研究團隊的註記都會留下，讓後來的團隊不用從零開始，並設置乳癌、肺癌等主題資料庫。

衛生福利部中央健康保險署今天與廣達電腦公司簽署合作備忘錄，廣達電腦將捐贈健保署人工智慧（AI）醫療雲運算整合平台系統，並客製化打造有利健保資料加值的環境，加速AI應用發展。

健保署長李伯璋表示，全民健保自民國84年開辦，每年累積就醫紀錄結構化資料8.5億筆，是全球唯一全國性醫療影像巨量資料庫，健保署107年加入國發會「亞洲矽谷試驗場域計畫」後，開始著手建置人工智慧技術發展環境，目前已完成16億筆健保醫療影像去識別化，去年6月起開放研究團隊以去識別化的電腦斷層掃描（CT）、磁振造影（MRI）影像發展人工智慧模型。

李伯璋說，未來加入廣達捐贈的系統後，全台醫學界等研究團隊將可運用健保大數據開發人工智慧模型，包括建置疾病預測參照模式、驗證與校正醫學影像位置與病灶判讀輔助功能、開發術後風險預測模式等多元醫療輔助功能。

李伯璋說，相關試辦計畫至今有17家研究團隊申請進場，含醫界10家、學界7家，其中11案有產學合作。

健保署企劃組長張鈺旋接受記者聯訪時表示，過去健保雖開放研究團隊申請應用，但每個團隊進駐後都要從零開始將相關資料進行標註，未來有了此平台，如同一個大型的共享文件，所有曾進駐單位的標註都會留下軌跡，後續進場的研究單位不用再從零開始，加強資料精準度。

張鈺旋說，由於民眾非自然死亡資料不受個資法規範，因此也將導入不具名的死亡資料，針對特定疾病統整出主題式醫療資料庫，如肺癌、乳癌等資料庫，盼做出更符合台灣民眾需求的疾病判讀、健康預測等人工智慧模組。

不過，即便研究單位使用的民眾健保資料均已去識別化，但仍屬無償取得，這些取之於全民的資料一旦研發成產品、服務，應如何回饋民眾，是否可能和「健康存摺系統軟體開發套件」一樣有危害民眾權益疑慮，引發外界關注。

張鈺旋表示，目前僅為試辦計畫，研究產出成果的智慧財產權歸屬、如何回饋民眾等，都要等到試辦計畫上路後再逐一訂定。（編輯：管中維）1090324