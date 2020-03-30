土耳其武漢肺炎增1815例 累計9217確診131死

（中央社記者何宏儒安卡拉29日專電）土耳其今天通報新增1815起俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例、23人不治，使得累計確診病例來到9217例、死亡數達131例。

衛生部今晚在網站上公布數據顯示，過去24小時對9982名疑似病例進行檢測，其中1815人對武漢肺炎呈現陽性反應。衛生部目前共已檢測6萬5446例。

土耳其於11日通報武漢肺炎確診首例後，累計病例數於第2週（第8天）破百例、第12天破千例，預期明天第20天將會破萬；第7天通報死亡首例，第18天破百例。通報確診病例數於疫情進入第3週時遽增，從第14天時的1872例，今天（第19天）增至9217例，增加到大約5倍。

衛生部的疫情彙報前兩週都是由部長克扎（Fahrettin Koca）於子夜時分在推特推文公布，現在改成於晚間在網站上張貼圖表，公布所有相關數據。

除了確診和死亡數之外，圖表左下方有兩個數字值得注意，分別是「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」。根據上述圖表公布的最新數據，這兩個數字分別為568、394例。

土耳其每十萬人口加護病房數為將近46床，此一數字在美國、德國分別為34.7、29.2床。克扎於27日指出，目前土耳其加護病房占床率介於62%至63%之間。外界憂心，若確診病例持續大量增加，一旦剩下的約37%加護病房滿床，死亡數字恐攀升。

土耳其已經宣布國際航班全面停飛。土耳其航空公司（Turkish Airlines）宣布，國際航班今天起至4月17日停飛，國內航班限飛14座大城。廉價航空飛馬航空公司（Pegasus Airlines）指出，所有國內航班於4月30日前全面停飛。伊斯坦堡薩比哈格克琴機場（Sabiha Gokcen Airport）也已暫時關閉。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）網站報導，為遏止武漢肺炎疫情蔓延，當局於27日對黑海濱的里澤省（Rize）一個鎮、4個村落進行封鎖；28日東部萬恩省（Van）、中部約斯加特省（Yozgat）又有兩個村與外界隔離。（編輯：陳正健）1090330