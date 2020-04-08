更多編輯台推薦新聞：
美航母羅斯福號捲起疫情風波 海官學弟學長先後丟官
國際

美航母羅斯福號捲起疫情風波 海官學弟學長先後丟官

同意免洗餐具暫解禁 環保署：疫情穩定後會恢復
生活

同意免洗餐具暫解禁 環保署：疫情穩定後會恢復

今年最大滿月登場 苗栗以南賞月機會最高
生活

今年最大滿月登場 苗栗以南賞月機會最高

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
安倍晉三轉蔡總統推文 籲日本台灣一起加油
首頁 / 生活

搭高鐵整節車廂只有一人 乘客嚇了一跳

最新更新：2020/04/08 15:52

（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義一名民眾在臉書貼文，他今天早上搭高鐵北上洽公，搭乘的車廂只有他一人，對這樣「包了整個車廂」嚇了一跳。高鐵嘉義站表示，公司已聲明，營運收入受武漢肺炎疫情影響甚鉅。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的威力果真強大，連平日熙熙攘攘的高鐵嘉義站，人潮大減。今天住嘉義市的羅姓民眾，到高鐵嘉義站搭上午6時58分北上的班車，前往台北洽公，車輛啟動後，他驚覺整個車廂只坐他一個人。

羅姓民眾因此拍照貼臉書紀念。他貼文說，「北上的高鐵我包了整個車廂，我的天啊，這是我有記憶以來第一次」。

羅姓民眾向中央社記者表示，他坐的那一班車，到台中後直達台北，人少得可憐。上午8時04分到台北時，車廂內不到20人，大家都分開坐。當然，這一早班車可能是特例。

羅姓民眾說，以前他坐高鐵都沒這麼少人，搭高鐵的人明顯少很多。別的不說，他在疫情前常要北上開會，現在很多廠商改視訊，他也很少搭了。

高鐵嘉義站公關表示，關於營運狀況，無法對外發言，僅指出高鐵網站公布的「台灣高鐵公司就股利派發及暫緩員工調薪說明」，內文寫到「目前本公司營運收入確實受COVID-19（武漢肺炎）疫情影響甚鉅」。（編輯：陳俊碩）1090408

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報