買不到適合尺寸兒童口罩 新北家長感困擾

口罩販售實名制持續進化，目前每14天可購買成人口罩9片或兒童口罩10片，但購得的兒童口罩尺寸也未必適用自家兒童臉型，讓不少家長相當困擾，新北市有民眾索性將口罩挖兩個洞給孩子戴上，顯得相當無奈。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年4月11日

（中央社記者黃旭昇新北11日電）口罩實名制新制實施第3天，新北市中和區、永和區幼童家長抱怨連連，跑了14家藥局依舊買不到適合尺寸的兒童口罩，孩童只能買到超大口罩，相當困擾。

住在永和區的洪姓家長告訴中央社，由於兒童口罩無法網路申購，現在也出現專程排隊買兒童口罩的家長，但永和與中和地區的兒童口罩份量少，家長們都快瘋掉了。

家中也有小孩的洪先生表示，他昨天在中和區、永和區共跑了14家藥局，依舊無法買到適合的口罩，即使有剩下的也是大號的兒童口罩，幾乎就是大人的尺寸。藥師說，如果想要買小號兒童口罩，恐要跨區甚至跨到台北市購買。

洪先生表示，目前孩子到校一律需戴口罩，有些家長為了讓小孩的口罩合臉，改到亂七八糟。他說，有超大尺寸的兒童口罩，「幼兒園老師戴起來都可以遮住全部的臉」。

新北市馮先生的孩子更小，他到藥局購買兒童口罩給女兒戴上，卻發現口罩蓋住女兒的整張臉。他索性將口罩挖兩個孔，讓孩子可看見口罩外的世界，畫面雖然很萌卻也無奈。

藥局解釋，由於口罩是由政府統一配送，拿到的多是尺寸較大的兒童口罩。若民眾真得需要較小兒童口罩，恐要多跑幾間藥局詢問。

除口罩尺寸問題，新北市也發生新莊區女藥師被恐嚇事件，市長侯友宜今天接受媒體聯訪被記者詢問，此事凸顯民眾對口罩的需求，是否對中央有何建議。

侯友宜說，民眾對口罩的需求非常迫切，感謝中央聽取新北建議採取口罩實名制管控，不過，更應該更透明清楚的向國人說明口罩數量的運用。

侯友宜呼籲大家要互相共體時艱，如果中央公布口罩量確實還不夠，相信國人都能夠體諒，他盼望防疫物資能夠在嚴峻疫情下，能補足到位守護健康。（編輯：李錫璋）1090411