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勞部研擬青年就業計畫 立委籲保障月薪3萬

最新更新：2020/04/13 11:22

（中央社記者許秩維台北13日電）勞動部研擬安穩青年就業計畫，補助僱用剛畢業青年的雇主。國民黨立委萬美玲今天建議加入一些保障機制，如雇主應提供逾新台幣3萬元月薪，且兩三年內不可無故解僱。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎），立法院教育及文化委員會今天邀教育部青年發展署及勞動部勞動力發展署進行「疫情衝擊下，青年職涯發展政策規劃與未升學未就業青少年關懷扶助措施」報告和備詢。

萬美玲質詢時表示，勞動部規劃安穩青年就業計畫，每僱用一名剛畢業年輕人，補助雇主每月1.2萬元，共12個月，但建議加入保障機制，如雇主在兩三年內不可無故解僱勞工，並應給3萬元以上月薪，否則若雇主只給最低基本工資，會讓計畫美意大打折扣。

民主進步黨立法委員黃國書也提到，過去政府推動22K政策時，有些雇主因此開除現有員工，去聘請年輕人，但等到補助期限過後，又解僱這些員工，安穩就業計畫要如何避免重蹈22K的覆轍？

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，安穩青年就業計畫是希望提升僱用意願誘因，預計最慢5月底對外說明詳細內容；之所以規劃6萬個名額，是根據以往青年遭遇求職困難的比率去估算，適用雇主端的條件會再設計，也會參考以往經驗和外界反映，針對雇主有一些要求，並放進制度設計。

因應疫情影響，中國國民黨立法委員林奕華也建議，教育部對應屆畢業生的學貸寬限期，除了現有的1年時間，應該再延長1年緩繳期，而總統蔡英文提出放寬月薪未達4萬元可申請緩繳的政見，也希望能提前至今年實施。

教育部次長劉孟奇表示，會積極評估學貸緩繳再延長1年的措施，蔡總統提出的政見也會積極努力，看能否今年實施。（編輯：張雅淨）1090413

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