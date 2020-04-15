飯店與餐飲業合作 送美食餐盒力挺醫護人員

新竹餐飲與飯店業者受武漢肺炎疫情影響，業績下滑，但各家飯店與餐飲主廚愛心不減，有感於醫護人員辛勞，自掏腰包買食材，15日製作300個雙主菜美食餐盒，分送給新竹3家防疫醫院。（竹湖暐順麗緻文旅提供）中央社記者郭宣彣傳真 109年4月15日

（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）受武漢病毒疫情影響，新竹餐飲與飯店業的業績下滑，但多家飯店與餐飲業主廚愛心不減，有感於醫護人員辛勞，自掏腰包合計做出300個美食餐盒分送給新竹市3家防疫醫院，每家100個。

新竹馬偕醫院放射線科技術主任徐世美說，醫護人員從過年到現在承受不少壓力，除疫情外，還有不少病患也需照顧，很感謝各界送愛心給醫護人員，有了各界關懷與鼓勵，讓醫護人員有更大動力，繼續守護全民健康。

竹湖暐順麗緻文旅與北東傳愛義廚團，集合各家飯店與餐飲主廚，自掏腰包買食材，今天合計製作300個雙主菜美食餐盒，分別贈給台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、新竹國泰綜合醫院，每家100個。

竹湖暐順麗緻文旅凡爾賽西餐廳主廚何政達表示，防疫期間，有感於醫護人員辛勞，與同業決定放下手邊的工作，一起為醫護人員打造美食餐盒送暖。圓山聯誼社主廚梁文乾說，打造有雞肉、魚肉等雙主菜餐盒，搭配在地蔬果，盼讓醫護人員充滿能量順利工作，對抗疫情。

彰化萬八餐飲集團主廚謝宗穎、樂天桃猿職業棒球隊主廚潘建安、西點達人主廚王榮展表示，第一線醫護人員面對疫情，工作尤其辛苦，這次透過大家的力量，送上美食餐盒，向醫護人員表達感謝之意。（編輯：陳俊碩）1090415