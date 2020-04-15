不忍大阪醫護穿垃圾袋執勤 台灣捐萬件雨衣

武漢肺炎疫情嚴峻，旅日台僑、在日本行醫的王輝生（左）知道大阪醫護穿雨衣當防護衣的消息後，立即呼籲台日友人籌雨衣，16日將從台灣寄出一部分到大阪。（王輝生提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年4月15日

（中央社記者楊明珠東京15日專電）武漢肺炎疫情嚴峻，旅日台僑、在日本行醫的王輝生看到中央社報導大阪市長呼籲民眾捐雨衣當防護衣一事後，立即呼籲台日友人捐雨衣，已籌到1萬多件，將分批從台灣寄出。

全球台灣醫衛總會副總會長、大阪輝生醫院院長王輝生今天接受中央社採訪時表示，看到中央社14日以「醫護人員穿垃圾袋代替防護衣 大阪市長籲民眾捐雨衣」為題的報導後，他立刻聯絡台日醫界友人，獲得全球台灣醫衛總會會長張武修、旅日台僑等熱情響應，現在已籌到1萬2000件PE耐用防水防風衣。

他表示，這款雨衣一件重量65公克，每箱200件，明天將從台灣先寄出一部分至日本，希望以最快的速度寄達。

這些好品質雨衣的捐贈單位由達新工業董事胡柏墩、內湖科技園區發展協會理事長翁素蕙、新北市亞洲教育科學文化協會、貝克西弗公司、全球台灣醫衛總會贈送給日本大阪醫師會和大阪市政府，由王輝生代為轉贈。

王輝生表示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻，人在關西地區的他看到報導得知大阪市亟需雨衣之後，他一邊看診一邊急著聯絡台日各界友人響應捐雨衣。

他說，當然最好是捐防護衣，但他的台灣友人說，目前台灣要收購防護衣不易，曾問過達新牌生產的輕便雨衣（一次用完即丟），如果有需要的話，將立刻再採購5萬件，另外再加上一些手套寄到日本。

有關台灣捐雨衣一事，已請日本前參議員江口克彥聯絡大阪市府。

駐日代表謝長廷今天在他個人臉書寫著聽到昨天大阪市長說：「雨衣不論顏色、款式、斗篷式也可，我們都很想要」，聞之令人動容。

另外，旅日圍棋高手謝依旻的父親謝瑞彬看到中央社的報導也在臉書留言說：「要怎麼捐？實在令人擔心。」

大阪市長松井一郎昨天對媒體表示，現在醫療第一線，口罩、防護衣、手套都不夠，有人沒防護衣，是套著垃圾袋治療病患。請家裡有未使用過雨衣的民眾、有庫存雨衣的業者，請來聯絡，大阪市府很想購買。（編輯：陳惠珍）1090415