外送宅經濟不可逆 疫情迫使餐飲業正視

（中央社記者江明晏台北18日電）台灣陸續傳出「零確診」消息，振奮餐飲業。但業界認為，即使未來疫情緩和或結束，民眾消費習慣已被改變，連鎖餐飲更加體認到外送、電商、宅經濟的剛性需求，數位化布局更是不可逆的趨勢。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）陰影，從1月下旬起籠罩全台近3個月，防疫意識大幅改變民眾消費習慣。

其中，受疫情影響較大的餐飲業實體店面，更體認到外送、電商、宅經濟的剛性需求；即使疫情過後，傳統餐飲業也將發生質變，必須加碼數位化投資布建新通路，也會積極切入新的市場。

為了減緩疫情對餐飲業的衝擊，各大連鎖業者積極推廣外送服務或是切入自煮料理包、冷凍食品、乾拌麵等宅經濟市場。除了王品旗下近20個品牌首度投入便當外送市場，豆府旗下全品牌也積極開創外帶、外送、個人餐盒便當、冷凍商品等。

漢來美食更宣布擴大冷凍食品產品線，並新開發乾拌麵產品。漢來主管樂觀預估，冷凍食品一個月業績規模上看新台幣500萬元、乾拌麵2000萬元，一年若能闖出2、3億元的業績，將等同於一家「漢來海港」吃到飽餐廳營收規模，商機不容小覷。

而飯店業晶華、六福和餐飲股王瓦城則早在疫情前，就分頭進軍自煮料理包、冷凍食品、乾拌麵等領域。

餐飲業高層對中央社記者指出，即使疫情過後，消費者的消費型態已經改變，「過去台灣因為出門買吃的實在太方便，外送市場拓展有限」，但隨著疫情推波助瀾，消費者開始習慣使用外送平台，未來將成為傳統餐飲業的一大虛擬通路。

不過，外送平台業者抽成高達3成左右，仍是一大挑戰。有業者明知利潤不高，還是咬牙去做，「原因是要讓員工動起來、賺點現金流」；由經濟部主導的「外送國家隊」已成型，祭出包含免上架費、降低抽成費用至15%等優惠，更有助於餐飲業者「無痛」進入外送市場。

但餐飲高層分析，由於連鎖業者的食材、人事、店租成本普遍高於街邊店，在定價上很難取得競爭優勢，除非業者新開發產品線專攻外送，或是透過中央廚房打造規模經濟，否則會遇到經營困境。

隨著防疫意識高漲，「自煮宅經濟」更引爆即食加熱食用的冷凍食品、料理包、乾拌麵等產品熱銷；即使疫情過後，消費者習慣的型態也會維持，將迫使傳統經營者必須更認真面對這塊新市場。

旗下有頂鮮、晶宴兩大品牌的御頂餐飲集團表示，疫情還會加速餐飲產業數位化，為達成防疫零接觸的原則，集團已嘗試用「直播」方式銷售生鮮料理商品，疫情將迫使大家加碼投資數位通路，嘗試開拓新的虛擬場域。

「疫情是一個觸媒，讓新世代消費習慣的浪潮越捲越大」，餐飲高層認為，未來外送平台還會快速攀升，但傳統餐飲的角色不會被取代，畢竟大眾還是希望在外聚餐；過去餐飲的平台場域在餐廳，將和電商、家裡等現在場域，一起發揮1加1大於2的效果。（編輯：張良知）1090418