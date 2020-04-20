軍艦染疫官兵曾搭中市公車 駕駛停班14天車輛消毒

（中央社記者蘇木春台中20日電）敦睦艦隊出現群聚感染，台中一名確診者日前曾搭公車，業者昨晚連夜消毒車輛，該班次駕駛雖健康狀況正常，但即日起停派14天自主健康管理，台中市府並提醒民眾搭公車應戴口罩。

敦睦艦隊已24人感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），台中市政府公布其中的3名台中確診者，接觸者共有22人，3名確診者足跡遍及新竹風景區、苗栗賣場、台中沙鹿大賣場、餐廳、飲料店、診所等。

台中市交通局今天表示，案401在15日晚間於高鐵台中站搭乘161路公車，發車班次為晚間7時55分，市府昨天掌握訊息，第一時間已要求和欣客運全面消毒14輛市區客運車輛，全部車輛皆已於19日凌晨至20日清晨消毒完畢。

交通局指出，確診者搭乘的班次公車駕駛員，於16日至19日健康狀況正常，但自即日起停派14天自主健康管理，另市府已向和欣客運調閱班次票證資料及監控錄影畫面，供後續衛生單位疫調使用。

交通局強調，市府已加強要求全市客運業者，持續落實執行防疫作為，也請搭乘公車民眾務必配戴口罩。（編輯：卞金峰）1090420