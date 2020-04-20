iPhone SE不辦開賣活動 5大電信轉往線上交鋒

（中央社記者江明晏台北20日電）iPhone SE新機將在24日開賣，因正值防疫期間，為避免大型群聚，電信業者目前都傾向不舉辦iPhone SE實體開賣儀式，5大電信將轉往線上戰場交鋒。

蘋果（Apple）日前發表第2代iPhone SE新機，配備4.7吋螢幕、A13仿生晶片、單鏡頭相機及可指紋辨識的Home鍵，將於4月24日開賣，售價新台幣1萬4500元起，是目前蘋果推出最便宜的iPhone。

5大電信全數加入第2代iPhone SE開賣陣容，並推出資費方案，業者也表示果粉預約訂單開出紅盤，由於台灣手機市場久未有新機上陣，iPhone SE受到市場熱烈關注。

但由於疫情未見緩解，社交距離政策也還沒解除，在防疫顧慮下，5大電信目前傾向不舉辦iPhone SE開賣活動，將轉往線上戰場交鋒。

中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信都表示不會特別辦實體開賣活動，台灣大哥大則表示尚在討論中，目前因疫情關係傾向不辦。

遠傳說明，考量防疫優先，遠傳不會舉辦iPhone SE的實體門市開賣活動。

亞太電信表示，以消費者健康為優先，依循中央流行疫情指揮中心規定，避免舉辦大型群聚活動，暫時無舉辦開賣活動的計劃，後續將視市場狀況進一步評估。

台灣之星也指出，因疫情不會舉辦實體開賣活動。

產業人士則說明，iPhone SE系列並不是旗艦機，其實上一次就沒有舉辦開賣活動。

通路高層透露，iPhone SE全台首波到貨量估3、4萬支，雖然到貨量不多，但因為不是蘋果旗艦機，認為尚可滿足需求，為急凍的手機市場注入暖流，第二批到貨時間估在5月初。

因疫情波及，市調通路統計，台灣3月手機出貨量僅42.6萬支，月減逾15%、年減逾1成，創2018年6月「499之亂」後新低，通路高層透露，因疫情導致消費力道趨緩，4月可能會持續維持低量。

此外，通路業傳出，隨著蘋果新機上陣，iPhone 8系列也降價，有望刺激買氣。（編輯：鄭雪文）1090420