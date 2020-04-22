婦人門口聊天突腦溢血命危 鄰居CPR救出鬼門關

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）60歲劉姓婦人日前在竹山鎮家門口與鄰居聊天突然倒下，當場失去心跳與呼吸，鄰居趕緊報案並聽從電話指導為劉婦施作心肺復甦術CPR，再送醫緊急開顱，順利挽回生命。

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋日前因腦出血辭世。竹山秀傳醫院今天表示，竹山鎮一名60歲有高血壓病史的劉姓婦人日前在住家外與鄰居聊天，劉婦突然語無倫次且神情異常，沒多久就癱倒，嚇傻的鄰居回神後趕緊通報消防局，救護人員電話中得知劉婦已無呼吸及心跳，立刻透過電話教導這名鄰居施作心肺復甦術CPR。

經連串緊急救護，劉婦送抵竹山秀傳醫院雖已恢復生命徵象，但仍昏迷不醒，急診醫師林長江透過電腦斷層掃瞄，發現劉婦腦內大量溢血，立刻插管並聯繫神經外科主任沈佑叡開刀，劉婦術後在加護病房治療10多天，恢復狀況良好，昨天轉到普通病房。

沈佑叡指出，病患右側腦出血中風，不僅會導致左側肢體偏癱，且因心跳及呼吸停止，若未立刻進行心肺復甦術，恐造成腦部缺氧的永久性損傷，所幸病患經開顱顯微鏡清除血塊及止血後，目前意識清楚，但有左側肢體無力情形，持續接受中西醫合併治療及復健。

沈佑叡表示，病患昏迷第一時間雖然心跳、呼吸停止，但有鄰居立即進行心肺復甦術，且很快送到醫院接受開顱清除血塊減壓手術，各環節緊扣，有助減少腦細胞損傷程度，使病患恢復程度超乎預期。

重症專科醫師沈德群說，目擊病患失去意識倒下後，首先緊急尋求醫療支援，若能進一步協助急救處置，例如實施心肺復甦術或使用自動體外心臟電擊去顫器，就會大大改善病患的預後狀況，民眾若肯在黃金時間內伸出援手急救，便有機會救回一條生命。（編輯：方沛清）1090422