客運票價不漲反跌 國光客運祭回數票7折優惠

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（中央社記者余曉涵台北17日電）為了加速國道客運旅客回流，國道客運業者在一片漲聲中，逆勢操作大打折扣價格搶客，包含國光客運祭出回數票買20送6，等同7折優惠；阿羅哈客運也推出2人購票1人半價優惠。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，衝擊國道客運的載客率，為了加速旅客回流，在一片漲聲中，國道客運業者紛紛祭出折扣優惠。

國光客運發出新聞稿表示，祭出歷來最優惠促銷方案，只要持至少1張振興五倍券購買回數票，20張加送6張，等於打7折優惠。

國光客運表示，業者要自救永續經營，吸引老客戶恢復固定搭乘習慣是當務之急，優惠活動推出以來，不少忠實乘客一買就是20張或40張，逢低買進後慢慢使用。

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由於耶誕節即將到來，國光客運說，工作人員頭戴紅色耶誕帽，手持宣傳看板，大聲廣播促銷訊息，並送上免費口罩，吸引不少民眾注意，原本就有固定搭乘國道客運習慣的民眾表示，折扣十分吸引人，比以往促銷都要便宜，會考慮購買儲存起來。

阿羅哈客運也從20日起到明年1月13日推出優惠活動，包含會由購票點數雙倍送、平日2人購票1人半票、平日購買來回票，回程以半票計算等。（編輯：陳政偉）1101217