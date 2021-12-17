屏東長治鄉代椰子樹下種可可 獲國際賽金獎

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屏東縣長治鄉代表蘇瑞珉採用自然農法，像養育自己的小孩般，在父親的椰子園內利用椰子樹遮蔭種植可可，榮獲2021 Cocoa of Excellence Program（卓越可可計畫）金牌肯定。圖為蘇瑞珉採收可可果後，開心躺在果堆裡。（蘇瑞珉提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月17日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）屏東縣長治鄉代表蘇瑞珉在椰子樹下種可可，奪得2021卓越可可計畫（Cocoa of Excellence Program）金獎，蘇瑞珉表示，他用自然農法種可可，讓可可與椰子共榮共存。

屏東縣政府新聞稿表示，卓越可可計畫是一項全球競賽，旨在表彰可可種植者的工作，並鑽研質量、風味多樣性和可可豆獨特的起源，透過各地區的可可生產商網羅世界不同產地的風味，了解精品可可的多元性。

縣府表示，賽事希望讓產地生產者透過可可豆訴說在地的風土，連結生產者及製造者的溝通橋樑，促進產地的市場機會。

縣府表示，去年屏東福灣巧克力及喜樂可可咖啡園奪得金獎，蘇瑞珉是屏東、也是台灣第3個在這項賽事獲金獎的可可農。

縣府指出，今年卓越可可計畫收到來自53個產地235個可可豆樣品盲測，7月評選出50個最佳生產者，台灣可可與巧克力產業協會的屏東可可業者蘇瑞珉的可可豆脫穎而出，可可豆製成黑巧克力後，由專家評測，經過盲測評核，評選出16金獎、17銀獎及17銅獎。

58歲蘇瑞珉警官退休，目前是長治鄉代表，在父親的椰子園內利用椰子遮蔭種可可，他接受中央社記者採訪時表示，得到金獎一開始是難以置信，繼而非常開心，榮耀來自屏東所有可可農，因為可可來自屏東這塊土地。

他說，在管理上，他採自然農耕法，施用有機肥，堅持人工除草，像養育自己的小孩般照顧可可，讓可可與椰子共存共榮。

蘇瑞珉說，可可一摘下來剖開，白色果肉吃起來像山竹，微帶有荔枝味，自從椰子樹下種可可後，連椰子的品質都提升，甜度和水份都增加，價格賣得很好。（編輯：郭諭儒）1101217