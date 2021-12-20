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可行性研究獲中央核定 高捷小港林園線盼111年動工

2021/12/20 16:27（12/20 23:44 更新）
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市政府捷運局今天表示，「高雄捷運小港林園線可行性研究報告」日前已獲行政院發函核定，後續將推動綜合規劃及環境影響評估等作業，盼明年年底前動工。

高雄捷運小港林園線路線銜接高雄捷運紅線小港站，止於林園工業區，全長約12公里，設置7座車站，總經費估約新台幣533億元，預計119年完工通車。

捷運局今天發布新聞稿表示，小港林園線可行性研究報告17日已獲行政院核定。此路線行經臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區等3大國家級產業園區，年產值合計逾1.24兆，也是南部半導體材料S廊帶中的一環。

捷運局表示，小港、林園地區長期承受國家經濟發展所造成的環境污染及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，也為居民提供一條安全回家的公共軌道運輸系統，推動小港林園線實有其重要性及必要性。

副市長林欽榮表示，未來小港林園線通車營運後，預估可引入活動人口4萬人，提高捷運搭乘率至12%，並促進當地農業區土地開發。

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此外，市府也組成跨局處專案小組，將針對林園區進行都市計畫通盤檢討，並對捷運車站周邊進行捷運聯合開發計畫，提供中鋼、循環產業園區及部分林園區舊聚落等人口遷入。

捷運局表示，後續將持續推動綜合規劃及環境影響評估等作業，盼能於明年年底前動工。未來完工通車後，市府也將祭出優惠鼓勵搭乘，如林園居民專屬優惠票價或與沿線產業園區企業合作，發行企業幸福卡鼓勵員工搭乘。（編輯：陳仁華）1101220

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