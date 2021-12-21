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跨年煙火非台北專屬 礁溪飯店業者祭300秒煙火秀

2021/12/21 16:52
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（中央社記者余曉涵台北21日電）每年跨年的台北101煙火都受到旅客喜愛，不過今年跨年煙火除了台北101外，礁溪老爺酒店也將施放300秒的絢爛煙火秀，要讓旅客在蘭陽平原夜景陪伴下迎接新的一年。

2022年即將到來，往年台北101煙火秀都很受到旅客喜愛，今年想看跨年煙火的旅客，除了台北、基隆、淡水、台中、日月潭等地之外，還可選擇到宜蘭礁溪。

礁溪老爺酒店今天發出新聞稿表示，今年跨年夜將舉辦「泰饗趣池畔跨年晚會」以300秒絢爛煙火秀陪旅客開心倒數迎接2022年。

礁溪老爺酒店表示，晚會大吹泰式南洋風一解無法出國之苦，入場以登機證作為票券，現場有各式泰式美食、趣味闖關遊戲、樂團演出、調酒暢飲等，目前跨年夜的住房已經全滿，非住客則憑當晚礁溪老爺用餐發票就可免費入場參加跨年晚會。

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除此之外，礁溪老爺酒店指出，元旦將舉辦「蘭日舒心迎晨曦」活動，要帶領旅客前往頭城大坑風景區迎接新年第一道曙光，以在地營業60年的美味早點滿足味蕾後，在海天一線的美景與著名景點龜山島陪伴下迎接曙光，欣賞日出後，寫下明信片許下新年願望。

澎湖福朋喜來登酒店則是將在跨年夜推出「澎湖最High跨年派對」及藍洞餐廳跨年限定自助宵夜場，讓民眾在澎湖也能有跨年活動可參加；大倉久和大飯店則將在元旦當天舉辦道地日式新年慶祝儀式，並邀請知名太鼓表演團體鼓魂鈦鼓，帶來氣勢磅礴、震撼人心的曲目。（編輯：陳政偉）1101221

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