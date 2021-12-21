雙語揚帆 全國第一本跨領域學科雙語教育專書發表

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（中央社記者張榮祥台南21日電）推動雙語教育，南市西門實小與成功大教授鄒文莉等人編印「成功的跨領域學科雙語教育-西門實小教學卓越典範」，今天舉辦專書發表。這是全國第一本跨領域學科雙語教育專書。

教育局今天透過新聞稿表示，1200本專書未來透過校長會議發送全市學校，專書電子檔也會掛載「台南市雙語暨英語教育資源中心」網站無償提供各界下載，共同為2030雙語國家努力。

台南市長黃偉哲也到場祝賀，除了感謝成功大學、西門實小無私的經驗分享外，更感謝「皇亮科技股份有限公司」總經理林國棟等人拋磚引玉，慷慨解囊協助印製1200本專書捐贈全市學校，也期待台南雙語繼續揚帆、造福學子。

西門實小校長呂翠鈴表示，這本書包含生活、數學、健體、藝術、綜合、彈性等領域課程以及評量示例，嘗試運用學校這幾年雙語實驗小學經驗，建立學校雙語教育支持系統。另外，書中也分享她在臨海小校推動雙語心路歷程，從提升教師能力、改變家長心態，再到創新教材教法，希望透過自身經驗，幫助南市達成「校校都有雙語課程」目標。

黃偉哲表示，台南作為台灣歷史上的首府，要讓台南子弟走出世界，就是靠國際語言。就任以來全面加強推動雙語教育，首創全國成立「雙語輔導團」，推動「雙語學校倍增計畫」，更在今年成立雙語中心。

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黃偉哲認為，在領域課程「採雙語教學」需要學理來引導，感謝台南市推動雙語教學過程中，有成功大學的加入以及協助，相信這次和西門實小共同編印的「成功的跨領域學科雙語教育」，可吸引更多學校以及還在摸索雙語教育的教師加入。

教育局長鄭新輝表示，今年已要求全市中小學提出學校雙語中程計畫，依每週推動雙語課程節數，分A、B、C三類雙語學校，目標是113學年度全部學校都是A類或B類雙語學校。另外，教育局也整合各項雙語教育資源，將提供各校推動雙語教育最大協助與支持。（編輯：孫承武）1101221