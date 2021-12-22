建議納綠蠵龜監測 大彰化離岸風電2環差案過初審

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（中央社記者張雄風台北22日電）環保署今天審查大彰化離岸風電2環差案，本案變更為新的管架式負壓沉箱基礎，並加大風機。環委建議納入綠蠵龜洄游監測、強化鳥擊風險評估及保護對策等，本案建議修正後通過。

行政院環境保護署今天召開「大彰化西北離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告」、「大彰化西南離岸風力發電計畫第2次環境影響差異分析報告」等2案專案小組聯席第2次初審會議。

開發單位表示，本次主要變更西南風場第2階段工程海域輸電線路規劃及西北風場風機大型化，裝置容量由原訂11MW變更為16MW，減少風機實設數量；另外水下基礎建設增列管架式負壓沉箱基礎，不須大型打樁設備機具，也幾乎沒有水下噪音，可減少海上施工時間。

針對初審時環評委員關心鳥類撞擊影響，開發單位引用經濟部能源局「示範風場營運期海洋生態監測作業研究」，僅有白眉燕鷗繁殖期的移動路徑經過此計畫風場；但燕鷗覓食時通常飛行高度約在海面上20公尺範圍以內，本計畫風機葉片最低高度均在海平面25公尺以上，應不致影響燕鷗飛行路徑。

環評委員表示，目前資料雖然顯示鳥擊發生的機會低，但由於風機最大裝置容量從11MW提升至16MW，還是應強化鳥類撞擊風險評估及保護對策。

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另外，環委也提到，在歐洲風場因為緯度高，不太會有海龜出沒的情形；希望針對綠蠵龜南北向洄游，評估納入海洋爬蟲類監測計畫，並提出保育對策。

環委建議，台灣海床有很多淤泥，應加強補充負壓沉箱抽水的操作方式、鄰近海域的水質監測等；並補充距離打樁位置750公尺處水下噪音模擬評估合理性，以及補充其他監測點位、承諾水下打樁噪音最大聲曝值等。本案建議補充修正後通過。（編輯：張雅淨）1101222