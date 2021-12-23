檢核路網與國道鏈結規劃 北土城交流道環差案再審

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（中央社記者張雄風台北23日電）環保署今天審查新設北土城交流道環差案，環委要求開發單位重新檢核當地路網與國道3號的動線鏈結規劃，修正生態調查方式、並補充污染減輕措施；會議決議本案補充修正後再審。

行政院環境保護署今天召開「北部區域第二高速公路定線後環境影響評估報告第9次環境影響差異分析報告（增設北土城交流道）」專案小組第2次初審會議。

開發單位交通部高速公路局表示，北二高北起汐止，南迄新竹，分為主線（國3）、桃園內環線（國2）及台北聯絡線（國3甲），總長約117公里，全線於民國86年8月通車。

高公局指出，由於中和、土城交流道常有匝道車流回堵所產生交通壅塞，兩交流道匯入地區道路亦已無法負荷匯入及匯出的交通量，計畫於國道3號中和與土城交流道間新設一處交流道，國道3號主線北上側拓寬一車道作為出口車道。

反對北土城交流道增設自救會今天出席會議時表示，目前規劃將出口設計於新北市土城區金城路二段銜接龍山二街，但重劃區內都是雙向單線道，路寬僅8公尺，根本無法承接交流道車流量。

環評委員今天針對當地交通現況與改善評估有諸多質疑，也有環委直言對民眾的發言「很有感」，因為區域道路若沒辦法配合，就會塞在交流道上；建議重新檢核本案路線與周邊區域交通路網、國道3號等交通動線鏈結規劃分析。

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另有環委提到，在本次生態調查並不確實，應該要以行走的方式收集資料，而不是用車行，且環境保育的措施太被動；除了要求修正目前調查路線呈現方式，整合周邊土城彈藥庫相關生態監測資料外，也要求開發單位研提具體迴避、減輕或補償措施。

環委表示，另外針對施工、營運期間可能環境影響，包含空污、生活污水、逕流廢水、區域排水、交通等，要求開發單位研提具體減輕措施。會議決議本案補充修正後再審。（編輯：張雅淨）1101223