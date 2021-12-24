冷氣團將報到 台14甲合歡山路段不排除預警封路

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）冷空氣將南下，公路總局表示，海拔2000公尺以上山區的路面結冰機率高且可能降雪，冷氣團影響期間不排除針對台7甲線埡口梨山、台8線大禹嶺、台14甲線合歡山路段實施管制。

交通部公路總局第二區養護工程處發布新聞稿表示，根據最新氣象情資顯示，25日冷空氣南下，各地氣溫明顯下降，26日至29日凌晨各地氣溫明顯偏低，高山地區若氣溫及水氣條件配合，海拔2000公尺以上山區路面結冰機率高，且有降雪可能。

二工處交通管理及控制中心指出，考量行車安全，公路總局不排除針對省道台7甲線埡口梨山、台8線大禹嶺、台14甲線合歡山路段，實施預警封閉道路管制作業，請用路人提早因應，欲行駛台7甲線、台8線、台14甲線民眾出門前務必關注氣象預報及道路交通資訊。

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二工處也指出，台14甲線合歡山公路指標約31.8到32.1公里處水晶宮路段靠近山側，及落鷹山莊附近彎道38.8到38.9公里處路段，因位處背陽側日照不足，局部結冰機率高，埔里工務段將派員巡視，並視結冰範圍設置交通錐警示，提醒用路人小心慢行並遵守指揮通行。

根據氣象預報，若水氣及溫度配合，冷氣團影響期間玉山、合歡山有降雪機會，25日、26日適逢假日，因此許多追雪族摩拳擦掌等著衝上合歡山賞雪，還有販售雪鍊業者已提早進駐合歡山「卡位」，警方特別提醒遊客注意路面可能結冰打滑，須小心行車。（編輯：卞金峰）1101224