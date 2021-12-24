另類品格教育 烈嶼上岐國小也有娃娃機

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（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）「學校也有娃娃機耶！」金門縣烈嶼鄉上岐國小這學期教導處擺了1台娃娃機，學童十分興奮。校長薛奕龍表示，只要學生有好品行，集滿點數就可夾娃娃，是另類品格教育。

位於烈嶼鄉青岐村的上岐國小只有61名學生，是烈嶼鄉3所小學中，國小部學生最少的學校。薛奕龍接受中央社記者訪問提及這台娃娃機由來表示，學生家長會副會長余泓麟得知花蓮秀林鄉崇德國小，為鼓勵學生學習購買夾娃娃機台放在校長室，只要學童有好成績就可以夾娃娃作為獎勵；於是起意自費購贈1台夾娃娃機給校方，不少家長和地方人士聞訊也贊助各式玩具、文具充實娃娃機獎項。

娃娃機台從台灣運到金門再乘船送到烈嶼，本來要放在校長室，但因體積過大放不進去，只好移放教導處。薛奕龍說，學校娃娃機鼓勵重點在學生的品格，例如樂於助人、課堂上勇於發問等，小朋友蒐集達到點數就可以憑著集點卡，自行到教導處夾娃娃。

相較台灣本島和大金門街上娃娃機隨處可見，烈嶼鄉只有東林街上有間娃娃機店，上岐國小的娃娃機，成了學生寓教於樂的好玩具。除了各式羢毛玩偶、娃娃機裡還有學校限量包、以及包括筆記本、尺、彩色筆等在內的文具驚喜包。

薛奕龍說，現在的小朋友不缺乏物質，但從小的學習態度關乎日後行事為人，因此以夾娃娃做為有趣誘因，鼓勵小朋友學習中成長，培養好品行。她說，好多小朋友因為學校出現娃娃機，學習態度變得積極了不少。

教導主任郭照陽說，經和老師們討論出娃娃機多元獎勵辦法，課堂中表現優異表現進步或樂於助人，可得到1點、導護老師在巡視校園時發現日常生活表現優異者1點、積極投入學校社團訓練可以得到5點；另外，在圖書館每借5本書，可以得到2點。只要集滿10點就可以到教導處兌換夾娃娃1次；一次使用50點兌換5次，可以「保夾」（保證夾到）。

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6年級學生余家睿因在課堂勇於提問獲得點數夾過2次，第1次就夾到一個大狗狗羢毛玩偶，非常開心，但第2次卻摃龜，他說，學校的娃娃機比較好夾。薛奕龍透露，坊間夾娃娃機台爪子比較鬆，學校的娃娃機稍微調整強度，讓學生可以夾到喜歡的東西，達到鼓勵學生目的。

薛奕龍說，從夾娃娃也可看出學生個性；有的同學會集到10點就去夾娃娃，但也有人打算集滿50點再保夾，這看出學生有的勇於衝鋒陷陣、接受挑戰；有的思慮周密、謹慎行事。她說，上岐的娃娃機以品德為出發點，可說是另類品格教育。（編輯：孫承武）1101224

金門縣烈嶼鄉上岐國小最近放置一台娃娃機，校長薛奕龍（右）表示，希望以夾娃娃作為有趣誘因，鼓勵小朋友學習中成長，培養好品行，好多小朋友因為學校出現娃娃機，學習態度變得積極不少。中央社記者黃慧敏攝 110年12月24日

金門縣烈嶼鄉上岐國小最近放置一台娃娃機，校長薛奕龍（右）表示，只要學生有好品行，集滿點數就可夾娃娃，鼓勵小朋友在學習中成長。中央社記者黃慧敏攝 110年12月24日