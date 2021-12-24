LINE TODAY台灣年度10大新聞 振興券最熱門

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（中央社記者吳家豪台北24日電）通訊軟體LINE旗下內容入口LINE TODAY今天公布2021年度台灣熱門新聞話題，因應本土疫情爆發而推出的振興券登上榜首，第2名為降二級警戒的防疫懶人包，第3名為福原愛、大S及王力宏等藝人婚變事件。

根據LINE提供的新聞資料，在年度10大熱門投票話題中，疫情、東奧、振興券3大議題最受台灣民眾關注。

隨著5月本土疫情爆發，疫情走向、疫苗接種與防疫資訊皆登上LINE TODAY年度10大議題，平台上與疫情相關的生活類新聞閱覽量成長1.68倍。回顧今年夏天，中華代表隊在東京奧運的亮眼表現，也成為全民話題熱點，高達8成網友為選手表現打了滿分100分。

由於行動娛樂需求持續升高，今年LINE TODAY首次直播溫布頓網球公開賽、美國網球公開賽、UBA和HBL籃球賽事，拓展多樣化的運動線上觀賽選項。三金典禮的金曲獎、金鐘獎、金馬獎直播收看人次也再創新高，分別來到175萬、110萬、100萬。

展望2022年，LINE指出，LINE TODAY將聚焦3大年度策略。首先，除了與現有超過600家媒體繼續深化合作，也將攜手優質分眾及獨立媒體，預計2021年下半年起攜手「報導者」傳遞深入觀點，並與文化媒體VERSE共同規劃每週五發刊的「青週小報」，讓更多用戶關注在地多元議題。

其次，LINE TODAY將著重強化與台灣電影、戲劇、音樂產業的直接合作，期望讓更多台灣優質影視音內容被看見。

另外，LINE TODAY將透過影音策展方式強化內容入口定位，明年將有更多自製節目，提供跨領域的資訊與觀點。（編輯：楊凱翔）1101224