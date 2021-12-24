南極研究船海功號搶救案 漁業署：依文資法保存

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）漁業署今晚表示，安置在基隆八斗子漁港碧砂泊區供參觀的南極研究船海功號，因結構惡化辦理拆除，經文史人士向文化部提案，下午辦理會勘，決議海功號保存依文資法程序處理。

台灣首艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船「海功號」，漁業署發布新聞稿指出，安置於基隆八斗子漁港碧砂泊區供民眾參觀，因長期放置在海邊，船體經結構鑑定已趨向惡化，經多次開會研商，為了維護公共安全，14日辦理拆除工作，並在現地規劃為展示公園，以保留海功號重要組件，即螺旋漿一座及錨兩座，作為紀念展示。

漁業署並說，拆除期間，有文史人士向文化部文資局提案海功號文化資產保存案，漁業署決定暫緩拆除，今天下午邀文化部、基隆市政府、基隆區漁會、海洋大學、水產試驗所、海科館及相關文史團體等現場會勘，並召開會議溝通獲2點結論。

一、文化部文資局已受理海功號文化資產保護申請案，依文化資產保存法相關程序辦理。

二、海功號船體甲板以上涉公共安全疑慮設施，可先行移除暫置；並請基隆市政府及基隆區漁會妥善做好海功號周邊公共安全維護。

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漁業署說明，海功號民國64年下水，83年功成身退，台灣省政府贈與基隆區漁會，在87年上岸，於99年將海功號贈與漁業署，漁業署除盡力維護，也討論規劃開放參觀。

107年12月委託中國驗船中心登船檢驗船身狀況，發現船體結構多處嚴重鏽蝕，110年7月間船上雷達塔遭強風吹襲掉落，基於維護公共安全，進行拆除，後續將配合文化部文資局依文化資產法相關程序處理。（編輯：郭諭儒）1101224