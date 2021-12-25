體育班校園性平事件頻傳 監院促教育部研議對策

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（中央社記者賴于榛台北25日電）監察委員范巽綠、蕭自佑、趙永清今天發布新聞稿指出，體育班及運動代表隊校園性平事件頻傳，自民國103年起，共計548件，已通過調查報告，促請教育部研議對策、檢討改進。

范巽綠、蕭自佑、趙永清指出，近年體育班及運動代表隊發生校園性平事件頻傳，依教育部統計數據顯示，自103年起算，高級中等以下學校體育班、運動代表隊經通報性平事件共計548件，其中運動項目又以田徑、棒球、籃球、柔道及跆拳道發生件數較多。

監委要求，教育部允應正視體育班、運動代表隊性別平等事件一再發生的警訊，積極研議有效解決對策，以健全國內體育性別平等環境；監察院於16日通過監委調查報告，促請教育部研議對策、檢討改進。

監委指出，教育部針對非專任運動教練監督管理密度不足，且對於非專任運動教練的性別平等教育，並無相關教育訓練規範，教育部允宜正視；建議各學校校長與行政團隊，應落實監督管理體育班及運動團隊；另外，專任運動教練的性別平等課程手冊過於簡化，教育部應與時俱進。

據教育部統計資料，高中以下學校的體育班及體育代表隊，計有244所學校提供住宿，其中國民小學占38所、國民中學及高級中學國中部占107所，義務教育階段體育班住宿學生占全體6成。監委認為，這與「國民小學、國民中學體育班以不住宿為原則」的政策方向有出入。

監委還說，教育部對義務教育階段體育班的宿舍管理、員額編制標準等內容付之闕如，且部分學校體育班因宿舍管理人員配置不符實需，致性平案件層出不窮，教育部允宜就體育班宿舍環境及宿舍管理人員進行盤點，以提升校園空間安全；另體育專長學生常有到外地集訓或比賽需住宿，也須有住宿規範或指引。

監委提醒，體育班及運動代表隊年齡較輕，便進入長時間訓練、肢體碰觸頻繁及比賽外地住宿等性質的求學情境，又因訓練及生活緊密結合，衍伸與教練特殊依賴關係，發展成學長制等特殊權力不對等社會文化結構，與普通班學生存在殊異性。

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監委建議教育部參考國外經驗，針對「身體接觸」、「運動空間」、「特殊依賴關係」等三面向進行風險評估，並採取必要措施；而對性平案件頻繁發生的學校，應加強輔導，並運用青少年可接受的方式，提高體育選手的性平資訊可及性。

監委也建議，教育部應建立個別化選手檔案，並參酌國外，改善健康管理、學習管理與生活管理三大層面的制度，發展運動科學化及專業醫療防護。（編輯：張均懋）1101225