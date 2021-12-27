雪霸369山莊凌晨飄雪 山友喜迎北國風情

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冷氣團發威，雪霸國家公園高山地區27日凌晨開始降下白雪，369山莊外雪花紛飛，地面積雪數公分，呈現被白雪覆蓋的北國風情。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）冷氣團發威，雪霸國家公園高山地區，今天凌晨開始降下白雪，留宿在369山莊的遊客，一早迫不及待出門探訪被白雪覆蓋的北國風情，雪霸處提醒應做好保暖措施。

雪霸國公園管理處副處長陳俊山接受中央社記者採訪表示，今天凌晨雪霸山區氣溫降到攝氏0度以下，加上水氣足夠，保育志工凌晨1時許就記錄到369山莊外雪花紛飛，至上午近7時，降雪情況仍在持續，山莊周邊都有白雪覆蓋，積雪約4至5公分。

雪霸處指出，雪霸山區於11月初就降下入冬以來的第1場雪，根據氣象資料預測，原本以為耶誕節就會降下第2場雪，但疑似水氣不足，直到耶誕節過後的這一波大陸冷氣團來襲，空中才開始飄下陣陣雪花。

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陳俊山表示，台灣雪季高山有著冰、雪、岩的混合地形地貌，提醒山友，園區高風險路段包含黑森林8.8K的結冰路段、10.7K登頂雪山前的厚積雪路段、雪山主峰下翠池的碎石坡路段、大霸霸基往小霸的結冰路段與品田山前的V型谷，尤其通過陡坡、斷崖或狹窄地形時應特別注意安全，除了要做好保暖措施、避免失溫外，一定要準備好岩盔、冰爪和冰斧等「雪地三寶」。

雪霸處指出，雪季服務期間雖然從111年1月3日啟動，但雪霸志工已提早在24日進駐，提供各項服務；呼籲遊客雪季登山，應選擇經驗豐富的領隊或教練，以確保安全。（編輯：謝雅竹）1101227