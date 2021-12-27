探索夢號郵輪31日復航 啟動跨年迎曙光航程

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（中央社記者余曉涵台北27日電）航港局今天上午在探索夢號郵輪上舉辦復航前防疫工作檢核暨緊急應變實兵演練。航港局晚間表示，探索夢號將如期在31日晚間啟動復航跨年迎曙光航程，旅遊業者今天開賣相關行程。

交通部航港局發出新聞稿表示，航港局局長葉協隆今天邀請公衛學者專家與會指導外，疾病管制署、財政部關務署、內政部移民署、海洋委員會海巡署、農委會動植物防疫檢疫局、港務警察總隊、港務公司、郵輪業者、船務代理及防疫車隊等公私部門，共同舉行復航前防疫工作檢核暨緊急應變實兵演練。

航港局說，演練過程模擬郵輪行程倘有疑似確診案例之緊急應變程序，過程中由公衛專家及疾管署相關單位逐一檢視各項作業環節，過程圓滿完成，因此將如期於12月31日晚間啟動復航跨年迎曙光航程，讓民眾不出國也能安心搭乘郵輪旅遊。

航港局表示，演練前先說明中央流行疫情指揮中心12月23日核定的復航指引、應變計畫後，隨即進入演練程序，這次演練情境設定載運65名旅客、339名船員，自基隆港出發往花蓮航程中發生2名旅客自覺身體不適，以電話通知船上醫務室船醫自身健康狀況異常，進而被檢測為陽性疑似確診（PUI）案例。

演練內容包括疑似症狀個案於艙房內電話聯繫船上醫務室後，立刻由船上醫療人員著防護裝備將PUI移送隔離房，再由船醫執行採檢及初步疫調，經船醫以克雷多維特PCR分析儀檢測20分鐘後判定為疑似陽性，隨即通報船長，由船長全船廣播，全船旅客及船員立即返回艙房並啟動緊急應變計畫，郵輪停止繼續航程立即返航基隆港。

同一時間，並由船上疾病管制委員會召會確認各部門情況，展開PUI船上足跡搜尋，靠港後，首先由PUI個案下船搭乘救護車就醫，其餘旅客於甲板進行PCR採檢後依序搭乘防疫車輛至防疫旅館隔離，全船人員均瞭解各自工作。

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航港局指出，公衛學者專家、疾管署等相關單位提出建議，包含防疫措施落實及發現確診個案的應變作為，像是加強員工針對COVID-19防疫認知及措施等的教育訓練、每月辦理一定規模船上應急演練，落實緊急應變計畫船員部署及應處作為、遊藝場及賭場營業時間應合理安排，注意清消頻率及落實情況。

航港局表示，若船上發現疑似確診個案，應立即自監視器（CCTV）掌握密切接觸者足跡，客房部送餐時須提供醫療口罩給船上所有旅客，並注意安撫旅客情緒及減少PCR採檢、離船動線等候時間，一旦發生確診狀況，業者應向航港局通報，航港局也會通知CIQS（海關檢查、證照檢查、檢疫及國境安檢）等相關單位立即成立應變小組，建議復航初期，營運人力安排應相對予以調整。（編輯：李亨山）1101227