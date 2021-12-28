統一超首推手機掃碼結帳 接軌元宇宙商機

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統一超商X-STORE 5 首次導入「iscan X ipay」智能購物體驗，連結OPEN OPEN生態圈，消費者在門市拿取想買的商品後，使用手機隨掃立即加入購物清單，無須排隊就能完成結帳。中央社記者曾智怡攝 110年12月28日

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（中央社記者曾智怡桃園28日電）統一超商今天宣布，未來商店X-STORE插旗桃園高鐵生活圈，首次引進「iscan X ipay」功能，手機掃碼商品即可免排隊結帳，並結合多元支付工具，打造沉浸式數位消費體驗，預期透過數據收集進一步串接與元宇宙接軌可能性。

統一超商自2018年1月發表首家未來商店X-STORE，已陸續於台北、高雄、台中打造4間智能零售科技實驗場域，與數十家科技廠商進行各式未來科技實驗，探索可能的智能零售模式。

統一超商指出，過去5年X-STORE部分創新智能技術已被7-ELEVEN門市廣泛應用，例如智能冰箱使用的節能系統、智FUN機、咖啡智FUN機、自助結帳等，拓展至逾千個服務據點；且X-STORE實驗的活動海報電子化，也成功導入超過6000家門市，估計每年可節省超過萬張紙，相當於10座大安森林公園。

位於桃園高鐵生活圈的X-STORE 5今天開幕，門市總營業面積78.3坪，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃，透過沉浸式數位消費體驗、肖像複合體驗與OPEN POINT會員體驗等3大策略提升3E體驗（Explore、Experience、Excellent），並藉由節能、節電等智能技術使用，與消費者共同實踐綠色消費。

統一超商表示，亮點之一即是首次串聯OPEN POINT會員生態圈，引進「iscan X ipay」，打破傳統購物後至櫃台結帳模式，個人隨身手機秒變智能行動購物籃，並結合多元支付工具，以「人」為核心設計體驗流程，整合智慧手機開發虛實融合購物模式，全面提升數位消費體驗。

全家便利商店同樣瞄準科技零售目標，全家表示，盼透過科技設備運用，降低員工勞務，目前以2大策略進行測試，分別為「科技測試場域」科技概念一店、二店，以及從店舖延伸，擴大店舖服務範疇，包括科技簡配店、智販機、其他科技設備導入等。

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全家舉例，2020年7月起即以全家母店延伸為核心概念，展開科技簡配店規劃，只要是超商會員都可刷會員條碼進來消費，導入的科技設備為自助結帳機、智能咖啡機、微波爐等，希望透過科技設備搭配店舖人員，將店舖服務腹地擴展到最大。

進一步觀察消費者使用狀況及效益，全家指出，來客尖峰期仍為早、午餐時段，約為原店舖增加1成業績，雨天則會增加至1成5左右，顯見消費者產生消費需求時，距離、快速、便利仍是重點。（編輯：張均懋）1101228