蘇花路廊 估元旦連假首日南下上午7時起湧車潮

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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）元旦連假即將到來，公路總局預估，蘇花路廊南下在連假首日（31日）交通量達到高峰，全日約1萬6000輛次，尖峰時段將在當天上午7時到9時，呼籲民眾多利用非尖峰時段避開車潮。

元旦連假從31日起至明年1月2日，交通部公路總局第4區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正今天向中央社記者表示，蘇花路廊在連假前1天（30日）及連假首日（31日）以南下旅遊車流為主。

他指出，預估南下最大車潮，將出現在連假首日（31日），全日交通量約1萬6000輛次，尖峰時段將落在當天上午7時到9時，每小時約1050輛次。

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陳國正表示，元旦連假後段以北返車流為主，最後1天也就是明年1月2日將出現北上車流高峰，北上全日交通量約1萬5000輛次，高峰將落在當天下午1時到晚間8時，每小時約1020輛次。預測包含連假前1天（30日）在內共4天，蘇花路廊交通量南下及北上超過8萬輛次。

陳國正說，第4區養護工程處為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，也將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理等措施，以縮短車流壅塞時段，呼籲欲往花東旅遊的民眾，可多利用非尖峰時段避開車潮。（編輯：戴光育）1101228