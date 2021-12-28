北市酒後代駕破7萬6000件 創歷年新高

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）近日酒駕事件頻傳，北市交通局今天呼籲民眾酒後不開車上路，而北市代駕服務今年11月底已超過7萬6062件，再創歷年新高。

交通局統計，近3年酒駕事故死傷人數，107年為69人、108年為63人、109年為78人，今年截至10月止為44人。

在酒駕取締件數方面，根據警察局統計，107年為1萬2692件、108年為9383件、109年為4465件、110年至10月為2633件，呈明顯下降趨勢。

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交通局說，「酒駕零容忍、酒前酒後勿開車」觀念已漸深植民心，使用酒後代駕服務也逐年攀升，今年截至11月止，已高達7萬6062件酒後代駕服務，相較107年的2萬7287件、108年4萬5309件及109年7萬2968件，再創歷年新高。

交通局提醒，民眾可在飲酒前或飲酒後，請店家協助幫忙撥打電話叫代駕，目前酒後代駕參考服務費以里程10公里為基準，10公里以內收費不超過新台幣1000元；10公里以上，每2公里加收之服務費用不超過100元。（編輯：張銘坤）1101228