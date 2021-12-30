元旦連假南迴台東段多處交管 部分時段禁砂石車

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元旦連假南迴公路多良、金崙段實施交通管制和分流措施，金崙大橋北端北上禁止左轉及橋上停車駐足。（台東縣警察局大武分局提供）中央社記者盧太城台東傳真 110年12月30日

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）為因應元旦連假台東旅遊車潮，南迴公路多良、金崙段將實施交通管制和分流措施；另外，每日2個時段禁止砂石車由台東往高雄方向行駛。

台東縣警察局大武分局第四組長詹勳昌今天接受中央社記者電話訪問時表示，根據觀光業者統計，跨年和元旦連假台東旅宿訂房率破9成，預估12月31日、1月1日台9線南迴公路由屏東往台東返鄉及旅遊車流高峰，1月2日為收假，由台東往屏東車流高峰。

詹勳昌表示，大武分局配合公路總局大武工務段針對轄區易壅塞路段實施交通管制措施，包括駕駛人至多良火車站景點旅遊，走外側車道，車道分流管制；金崙大橋北端北上禁止左轉及橋上停車駐足。

金崙村至金崙大橋北端路段，從12月31日中午12時起至1月2日晚上8時止禁止北上、南下通行（客運除外），一律由阡仔崙橋至金崙大橋南端出口後再行北上或南下。

另外，自110年12月31日至111年1月2日，每日7時至上午10時、下午4時至晚上7時，南迴公路金崙至壽卡段禁止砂石車由台東往高雄行駛。

詹勳昌呼籲駕駛朋友，勿酒後駕車及超速、任意超車、疲勞駕駛，警方將於易肇事地點、路段，加強交通稽查，以維護用路人交通安全。（編輯：謝雅竹）1101230