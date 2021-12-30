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高鐵春節車票4分鐘訂近6萬張 最多2.2萬人同上線

2021/12/30 10:23
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）高鐵明年春節疏運期車票，今天凌晨零時開賣，台灣高鐵公司統計，開放訂位後4分鐘即完成近6萬張車票訂購，今年啟用的新系統最多可讓2萬2000人同時上線。

台灣高鐵發布新聞稿，2022年春節疏運期從1月27日至2月7日，加開450班次列車，總計12天提供2166班次列車的旅運服務，今天零時起開放預購。

台灣高鐵統計，開放訂票後非常踴躍，4分鐘完成近6萬張車票，14分鐘內完成17萬2000餘張車票，21分鐘內完成約24萬餘張車票，32分內有近35萬餘張完成訂票，開賣1小時內即順利完成近51萬4000張訂票，至上午8時，訂票數達61萬2000餘張。

台灣高鐵說，除開賣後一度瞬間湧入大量訂票外，系統運作一切正常。

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台灣高鐵表示，透過今年上線啟用的高鐵新世代訂位票務系統第一階段功能，輔以進行各通路參數的優化，旅客可更加快速的完成訂票，今年春節疏運訂票同時提供旅客以網路、超商、手機、電話語音等4管道服務，最多可容納2萬2000人同時上線。

台灣高鐵提醒，尚未付款的旅客於3日（含訂票當日）付款期限內完成付款以保留座位，逾期未付款的座位將重新釋出。（編輯：陳政偉）1101230

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