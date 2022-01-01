國道估元旦車最多 注意14地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北1日電）今天是元旦連續假期第2天，根據國道即時路況顯示，上午9時國道仍大致順暢，不過高公局預估今天國道車流量將最大，壅塞路段包含國1南向楊梅-新竹等14路段。

根據國道即時路況顯示，早上9時左右，國道全線仍大致順暢，並未出現明顯壅塞。交通部高速公路局也發出新聞稿表示，今天凌晨0時到5時交通量為8.5百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.4倍，預估今天交通量為115百萬車公里。

高公局表示，預計重點壅塞路段，上午將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰系統及國5南向南港系統-頭城。

下午則預計出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段。

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高公局表示，相關疏導措施包括早上6時到中午12時國5南港系統南向入口高乘載管制；下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；凌晨0時到中午12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇、坪林南向入口；早上7時到隔天凌晨0時，封閉國1埔鹽系及國3西濱北向入口；早上7時到晚間7時封閉國1虎尾北向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到早上5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

至於跨年夜的國道路況，高公局說，昨天全日交通量為 110.8百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）1.2倍，昨日下午西部國道車多路段為國1南向湖口至新竹、泰安服務區至台中系統、國1高架北向五股轉接道至環北，國3南向大溪至龍潭、北向樹林至土城，國5南向南港系統至石碇、國6東向東草屯至國姓，下午3時後逐漸紓解。（編輯：張芷瑄）1110101