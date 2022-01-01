元旦假期第2天 多處省道恐車多壅塞

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（中央社記者余曉涵台北1日電）今天是元旦連續假期第2天，公路總局表示，預估今天前往參與元旦活動及旅遊車潮將湧現，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段，預估將有車多或壅塞情形。

交通部公路總局發出新聞稿表示，昨天省道上午於台64線中和路段、台74線台中環線成功至快官、大里至霧峰路段、台86線關廟路段、台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊及麻里巴橋路段有車多或壅塞情形，下午則於前往觀光景點路段有車多情形，如台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台3線大湖路段、台7線大溪至慈湖路段，其餘省道路段車流大致良好。

公路總局預估，今天前往參與元旦活動及旅遊車潮將湧現，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形，包含北部地區台2線福隆-瑞濱及萬里-大武崙路段、台2線及台2乙線關渡-淡水路段、台3線及台7線大溪-慈湖路段、台61線鳳鼻-香山路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段。

中部地區台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及龍井-伸港路段、台74線快官-成功及大里二-霧峰路段；南部地區台1線水底寮-楓港路段、台9線南迴公路草埔及麻里巴橋路段、台18線接國3中埔交流道路段、台26線墾丁路段、台86線接國3關廟交流道、台88線五甲-鳳山路段；東部地區台9線礁溪路段及蘇花改路段等。

公路總局說，規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

客運方面，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5656班次，疏運10萬5651人；東部國道客運路線共計行駛1534班次，疏運2萬4250人。（編輯：張芷瑄）1110101