跨年夜全台逗熱鬧 四大電信商行動上網數據量飆高

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）2022年跨年夜全台晚會熱鬧滾滾，中華電信、遠傳電信、亞太電信、台灣之星四大電信營運商行動上網數據量紛紛創高，熱點區域超過平常使用的10倍，電信商各動員超過百名工程人員待命，順利完成任務。

2022跨年夜全台重要活動晚會熱鬧滾滾，民眾齊聚包括台北市政府及101信義商圈、新北市八里河畔煙火秀、桃園高鐵廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、台南市府廣場、高雄高流海風廣場、高雄義大世界、花蓮六期重劃區跨年晚會等20多個熱門景點。

中華電信今天發布新聞稿指出，2022跨年夜全台重要活動區域，中華電信行動上網數據量創新高，行動上網數據量超過平時的5倍；其中台北101跨年煙火行動上網尖峰數據量，超過平常使用的10倍，高雄跨年晚會行動上網尖峰數據量超過平常使用的6倍。

遠傳電信今天統計，跨年夜全台數據使用量較去年成長1.2倍，語音話務量是平常的1.5倍；跨年時段4G下載數據量是平常使用的2.5倍，上傳數據量達20倍；5G下載和上傳數據量分別是平常的12倍、80倍，語音話務量則是平常的10倍。

亞太電信上午發布新聞稿表示，內部統計全台跨年熱區整體網路流量為平日的3.1倍，使用尖峰時段出現在跨年凌晨前後15分鐘，用戶紛紛搶在第一時間為親友獻上祝福，上傳數據一舉超過平日使用量6.5倍，其中熱門區域台北信義區、台中水湳中央公園及高雄市跨年晚會現場數據使用量均較平日超過10倍。

台灣之星今天統計，跨年夜當晚北中南跨年活動區域，整體訊務量相較平日同時段增加50%；實測5G下載速度最高較4G快5倍。

中華電信表示，跨年夜中華電信發送簡訊量超過2000萬則，有8成以上客戶以臉書、LINE及IG等社群通訊軟體視訊直播煙火，與親友即時分享影音與照片傳遞祝福，喜迎2022年。

台灣之星指出，用戶透過臉書、Instagram、Line等社群通訊軟體進行視訊直播、拍照打卡及傳祝福訊息給遠方的親朋好友，較前日增加60%，帶動整體上傳數據量大爆發、相較平日多出3倍。

在布建作業上，中華電信表示，針對2022跨年各活動場域，已事前縝密規劃，積極布建近千台新型高效能基地台，以AI智能化技術，配置熱區基地台及網路容量，另以C-RAN集中化高效設備輔助，確保系統穩定運行，提供倍數以上的處理能力，有效承載跨年尖峰時段的4G/5G訊務量，並動員500位以上工程人員，進行基地台擴容、布建及品質優化。

遠傳全台網路工程團隊從去年12月30日起動員超過500位工程人員全程待命，後端更有數百名網管與傳輸工程師進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業。

亞太電信指出，「5G極速飆網」首次迎戰跨年夜，為帶給用戶順暢穩定的網路服務，全台超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命，強化全台跨年熱區網路部署。

台灣之星指出，在一個月前就開始進行全台網路品質優化作業，前後動員逾250位網路工程及維護單位同仁，架設逾150個小型基地台，並加派行動基地車全台巡迴，跨年夜當晚進駐全台超過30個跨年熱點，24小時輪班進行網路即時監控。（編輯：張均懋）1110101