星宇航空首推飛機造型電子錢包 有歡迎登機音效

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星宇航空與統一超商7-ELEVEN及愛金卡公司聯手打造「好想出國」系列商品，首度推出飛機造型電子錢包。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月3日

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）星宇航空今天宣布，與統一超商7-ELEVEN及愛金卡公司聯手打造「好想出國」系列商品，首度推出飛機造型電子錢包，感應時不但會閃爍燈光，還會發出「歡迎登機」音效。

星宇航空發布新聞稿表示，與7-ELEVEN及統一超商旗下愛金卡公司聯手打造全方位「好想出國」系列商品，包括全台首架「星宇航空飛機造型icash2.0」，每個新台幣600元有找。

這款飛機造型電子錢包以星宇航空使用的單走道飛機A321neo為靈感，加入星宇經典識別色曜石灰及玫瑰金，感應時兩側機翼尾端會閃爍左紅右綠的燈光，還會發出「歡迎登機」音效，彷彿隨時都將搭上星宇航空的航班，是一款充滿航機細節的立體Ｑ版電子錢包，長、寬、高分別是8.5公分、8公分及4公分，搭配鑰匙圈設計，方便攜帶。

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「星宇航空飛機造型icash2.0」4日上午11時在OPEN POINT APP開放OPEN POINT會員預購，共5000個；緊接著於5日早上10時於博客來販售，共2900個；7-ELEVEN門市將於12日零時起開始販售，數量共2萬2000個。

星宇航空去年起與7-ELEVEN合作推出多款異國聯名商品，從沖繩系列甜點、東南亞風味零食、飲品及胡同秘製燒肉飯，頗受歡迎，今天再新增乖乖玉米脆條金沙鹹蛋、泰式酸辣風味空氣玉米脆餅。（編輯：陳仁華）1110103