地震規模6.0 北市2建物磁磚掉落無傷亡

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）台灣東部海域今天下午5時46分發生芮氏規模6.0地震。消防署晚間表示，宜蘭台9線115.7K處有1車底盤卡到落石，幸無傷亡。另台北市中山區1處建物和北檢都傳出有磁磚掉落案件。

根據中央氣象局最新資訊，今天下午5時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。台北市搖晃明顯，時間接近1分鐘。震度3級的地區包含花蓮、台中、新竹、桃園、彰化。

消防署晚間也發佈新聞訊息表示，受地震影響，宜蘭台9線115.7K處有落石掉落，造成1車底盤卡到、捲入落石，現場無人受傷，目前落石已排除，駕駛也已將車輛駛離現場。

另，律師王志超稍早也在個人臉書發表圖文表示「用自己的背部見證剛剛的地震」，從其照片可看到北檢警衛班辦公場所門口旁的磁磚剝落掉到地面。

北市警消晚間6時24分許也獲報，指中山區長安東路二段有棟建物外牆磁磚掉落，面積約1平方公尺，幸無人受傷也未有車損，警方在現場已拉封鎖線警示。

雙北消防局統計，因受地震影響，新北市三重獲報有3件電梯受困案，目前均處理完畢，並無傷亡；台北市羅斯福路六段也有1起電梯受困案件，並無人員受傷。（編輯：李錫璋）1110103