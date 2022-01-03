電費補單繳費 統一超商1月上線

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（中央社記者曾智怡台北3日電）根據台電統計，去年全國約1/3、近2900萬張電費帳單透過便利商店繳費；台電今天表示，繼2019年起陸續開放萊爾富、全家、OK超商門市補單繳費服務，將再聯手7-ELEVEn合推這項服務，1月正式上線。

台電今天發布新聞稿表示，過去若超過代收期限，即無法在超商繳費；為補足遺失帳單或代收過期等繳費需求，台電2019年7月先攜手萊爾富，讓民眾可利用門市內的多媒體事務機補單繳費，2020年接續與全家便利商店合作，2021年再拓展至OK超商，累積6000家超商門市服務據點。

台電指出，開辦至去年止，已有超過85萬張電費帳單透過超商補單繳費，總繳費金額逾新台幣20億元；如今與7-ELEVEn合作，再添6300個實體繳費便利管道，加上既有合作超商，合計1.2萬個據點繳費，讓繳電費更方便。

台電表示，補單繳費服務1月起於7-ELEVEn全台門市正式上線，民眾可利用門市內的ibon多媒體事務機，點選「儲值/繳費 > 政府代收 > 政府規費‧水電費 > 台灣電力公司」，輸入電號（前10碼）即可列印繳費單，至結帳櫃檯補單繳費。

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台電表示，民眾除可至超商補單繳費，也可利用台電APP線上刷卡繳費，或是使用「街口」、「LINE Pay一卡通」、「歐付寶」、「Pi拍錢包」、「橘子支付」、「ezPay簡單付」、「嗶嗶繳」及「台灣Pay」等8大行動支付輕鬆繳費。

根據台電統計，去年全國累計超過8900萬張電費帳單，其中近4300萬張透過銀行代繳（存款帳戶與信用卡），名列民眾繳電費最愛管道第1名（48%）；便利商店代收排第2，共33%、近2900萬張帳單；以行動支付繳電費的帳單超過530萬張，排名第3。（編輯：蘇志宗）1110103