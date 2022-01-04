確診案增共3校停課 其中1校線上教學一週

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（中央社記者陳至中台北4日電）春節返台人潮多，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例增加，有防疫旅館出現群聚事件。教育部統計，今天共有3校停課，其中桃園某國小將線上教學一週。

根據中央流行疫情指揮中心、台北市政府日前公布的訊息，北市某防疫旅館疑似群聚案中，一名確診案例有接送小孩上課，所屬幼兒園停課，師生進行採檢。

教育部今天表示，上述幼兒園通報一名幼生家長確診，幼生PCR檢驗陰性，幼兒園於1月3日、今天預防性停課2天。

另外，桃園機場一名清潔人員確診，清潔人員相關親人就讀的國小、高中，也在桃園市政府的指示下，實施預防性停課和全校清潔消毒。

教育部表示，桃園某國小通報一名學生家長確診，學生PCR檢驗陰性，所屬班級自3日起為期一週採線上教學；桃園某高中通報一名學生與確診者接觸，目前PCR檢驗陰性，學校今天預防性停課一天。

教育部表示，上述學校將依疫情調查結果調整停班停課情形。目前師生如果確診，是依照民國109年2月發布的「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課標準」辦理停課，中小學一班有1名師生確診，全班停課14天；一校有2名師生確診，全校停課14天。

教育部表示，各校及地方政府可採較高標準，啟動預防性停課、遠距線上教學，確保校園防疫安全。（編輯：張雅淨）1110104