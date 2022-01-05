海科館8週年慶推夜宿博物館 參加贈年票卡

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國立海洋科技博物館在8週年館慶之際，將在22日和23日推出2天1夜「海科館夜宿活動」，分為睡袋區和帳篷區，邀請民眾體驗難得的夜宿博物館經驗。（國立海洋科技博物館提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月5日

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）國立海洋科技博物館在8週年館慶之際，推出民眾與博物館共眠機會，分為睡袋區和帳篷區，參加活動再送年票卡，邀請民眾夜探展廳擁眠，一同體驗難得的夜宿博物館經驗。

海科館今天發布新聞稿表示，對於喜歡體驗睡在帳篷感受露營樂趣又不喜歡戶外蚊蟲干擾的民眾而言，這次夜宿海科館是難得的機會。海科館將在22日和23日推出2天1夜「海科館夜宿活動」，除規劃兒童廳為睡袋區外，環境廳、船舶廳、科學廳、水產廳、文化廳、深海展示廳及主題館公共區域等則為帳篷區，參加活動的學員需自備睡袋及帳篷。

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海科館指出，入住一晚成人每人新台幣1200元，活動內容包括參觀主題館及特展廳，並提供第1天晚餐和隔天早餐、海科館桌曆及一整年海科館年票卡等，報名參加夜宿活動的民眾，也可參加館內舉辦的生日派對及無塑環保市集。

海科館表示，22日當天將開放參觀夜間展廳，並推出夜間實境解謎、蚊子電影院、DIY體驗及海洋團康活動，23日吃完早餐後，可憑年票卡參觀區探館、典藏館、海洋劇場及職涯探索體驗中心，活動中贈送的火熊年票卡，也可以在未來一整年無限暢遊海科館，相當超值。（編輯：李錫璋）1110105