國光客運武陵賞櫻專車開賣 維持原價不調漲

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（中央社記者余曉涵台北6日電）國光客運武陵賞櫻專車今天中午開賣，國光客運表示，雖然各項成本大漲，但經過主管機關多次溝通協調，並允諾全力協助納入營運補貼機制後，決定今年維持原價回饋乘客。

每年都吸引不少民眾上山賞櫻的武陵櫻花季將在2月12日到28日登場，國光客運今天發出新聞稿表示，國光客運台北與宜蘭兩地5站出發的賞櫻專車今天開賣，台北出發來回票加上武陵農場門票全票新台幣730元，優待票只要450元。

國光客運說，今年是執行賞櫻專車疏運第10年，10年來票價一直維持不變，但各項成本大幅增加，像是配合工時規定落實雙駕駛機制，回程時一律於宜蘭接駁站更換駕駛，油價比去年同期每公升上漲近4元，再加上票價距離主管機關核定上限仍有不小空間，一直希望能夠如實反映成本調漲票價，但經過主管機關多次溝通協調，並允諾全力協助納入營運補貼機制後，國光客運決定今年維持原價回饋乘客。

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國光客運指出，今年櫻花季落在農曆春節連假後，可望與花季時間高度重疊，迎來國人賞櫻新一波高潮，國光客運提醒有意購票賞櫻的民眾手腳要快。

國光客運武陵賞櫻專車從2月12日至28日共計17天，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等5地點，民眾可以至國光客運全台連線售票窗口暨自動售票機、旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK、TBS台北轉運站APP以及7-11、全家、萊爾富3大超商購票。（編輯：管中維）1110106