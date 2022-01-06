挺臉部平權馬拉松 eTag車主跑1公里遠通電收捐1元

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臉部平權運動台北國道馬拉松將於3月13日開跑，遠通電收6日表示，為號召全台eTag車主響應公益，eTag用戶凡成功報名馬拉松並完成相關登錄，每跑1公里遠通電收就捐助新台幣1元推動道安公益。（遠通電收提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月6日

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）2022「臉部平權運動台北國道馬拉松」將於3月13日開跑。遠通電收除贊助參與外，也發起守護道安活動，eTag用戶每跑1公里，遠通電收就捐助新台幣1元推動道安公益。

遠通電收今天發布新聞稿，為號召全台eTag車主響應公益，主動發起「國道起跑 #Tag出愛的速度」活動，即日起至26日，eTag車主凡成功報名「2022臉部平權運動台北國道馬拉松」後並至指定網址登錄（https://www .surveycake.com/s/w98yM）報名回執編號與車號，每名參賽者只要跑1公里，遠通電收就投入1元守護道安。

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遠通電收副總經理謝明峰說，遠通電收秉持ETC營運及細心服務用路人的理念，以國道安全出發，長期贊助復康巴士國道通行費，更逐步照顧到孩童、騎士與高齡者及交通弱勢族群的用路安全，期盼藉由國道路跑活動帶動健康風氣，也邀請民眾用腳步共同守護道安。

遠通也歡迎eTag車主和uTagGO會員回娘家，賽事當天至遠通攤位參加活動即可領取防疫小物，uTagGO新會員還有機會抽與報名費等值的uTagGO車幣，可兌換國道通行費及停車費等愛車好禮。活動詳情可搜尋遠通電收與uTagGO官方網站及FB粉絲團。（編輯：陳政偉）1110106