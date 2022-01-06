農曆年後國旅熱潮不減 賞櫻專車、鳴日號都秒殺

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（中央社記者余曉涵台北6日電）農曆春節後國旅熱潮仍然不減，今天開賣的國光客運武陵賞櫻專車以及觀光列車鳴日號的環島行程都熱銷秒殺。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，國旅人潮仍不減，不少民眾都安排在農曆年後出遊，國光客運今天開賣武陵櫻花季車票，國光客運表示，開賣第1小時就賣了超過4000張票。

國光客運說，今年是執行賞櫻專車疏運第10年，10年來票價一直維持不變，但各項成本大幅增加，像是配合工時規定落實雙駕駛機制，回程時一律於宜蘭接駁站更換駕駛，油價比去年同期每公升上漲新台幣近4元，加上票價距離主管機關核定上限仍有不小空間，一直希望能如實反映成本調漲票價，但經主管機關多次溝通協調，並允諾全力協助納入營運補貼機制後，今年維持原價回饋乘客。

除了賞櫻專車熱賣外，台鐵觀光列車鳴日號的環島行程今天開賣也是秒殺，負責營運的雄獅旅遊表示，今天開賣鳴日號的5、6月行程，包含「限量版7日環島之旅」在內，8支團體旅遊商品在38秒內即被搶購一空。

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雄獅旅遊說，5月20日出發的7天環島趟次為鳴日號首次推出長天數環島旅遊商品，行程將前往台南知事官邸舉辦復古的「華燈初上派對」、欣賞NTSO台灣青年交響樂團演出，列車還將首度緩行三義泰安見證壯闊火炎山美景，再走訪台灣4大極點車站。

雄獅旅遊說，截至中午12時止，候補人數達近200人，創下鳴日號最高紀錄，端午連假趟次候補也近百人，總計5、6月鳴日號全部遊程超過500人候補，將爭取加開席次，希望能帶領更多民眾體驗寶島之美。（編輯：張雅淨）1110106