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福壽山農場下冰雹雨 遊客驚奇錄影

2022/1/6 19:26（1/7 09:29 更新）
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台中市和平區福壽山農場6日下午5時下起冰雹雨，持續約5分鐘，大小約有1公分，許多遊客紛紛拿出手機拍下難得畫面。（福壽山農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月6日
台中市和平區福壽山農場6日下午5時下起冰雹雨，持續約5分鐘，大小約有1公分，許多遊客紛紛拿出手機拍下難得畫面。（福壽山農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月6日
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市和平區福壽山農場下午5時下起冰雹雨，福壽山農場副場長王仁助表示，冰雹雨持續約5分鐘，大小約有1公分，許多遊客躲進遊客中心，紛紛拿出手機拍下難得畫面。

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台中市山區午後開始颳起大風、下雨，福壽山農場今天下午也下起了冰雹雨，冰雹雨打在車輛上，車子的警報器大響，遊客忍不住哀嚎「哇，車子都被冰雹打到」「這打在身上一定超級痛」，許多遊客只好躲進遊客中心。

王仁助表示，高山低溫驟雨，還沒下雪反而先下起了冰雹，當時候氣溫約攝氏5.9度，這場冰雹雨下了約5分鐘，冰雹大小約1公分，許多遊客紛紛拿出手機，拍下難得畫面。（編輯：黃世雅）1110106

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