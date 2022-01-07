桃機群聚案 鄭文燦：擴大採檢要揪出隱形傳播鏈

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（中央社記者魯鋼駿桃園7日電）桃園機場群聚案擴大，昨天新增4例確診。桃園市長鄭文燦今天上午在市府防疫會議上指出，已針對機場、金嗓歌友會員與歌友會員的家人擴大匡列篩檢，要揪出隱形傳播鏈。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案擴大，衛福部醫福會執行長王必勝昨天深夜與鄭文燦、桃園市政府衛生局長王文彥在桃機召開臨時記者會，宣布再增4人確診，為1名機場保全及3名金嗓歌友會相關人員；桃機群聚案累計確診數已達12例。

鄭文燦上午主持市府防疫會議時表示，昨晚新增4例確診中有3人是金嗓歌友會衍生出來的案例，雖然3人其中的2人沒有參與歌友會跨年聚餐活動，但與先前確診的案17239足跡多日重疊，因此不管是機場端或是歌友會會員、會員的家人，即便沒有參加跨年聚餐活動，都要擴大採檢。

王文彥表示，昨晚新增4例確診者中，案17368為計程車司機，已打過2劑COVID-19疫苗，常到金嗓歌友會活動，足跡與案17239有重疊足跡，CT值26.5，目前初步匡列15名接觸者。

王文彥說，案17369、17370是同住姊妹，都接種過2劑疫苗，其中姊姊是金嗓歌友會會員，雖沒有參加歌友會的跨年聚餐活動，但足跡有多日重疊，CT值8.6，初步匡列6人；妹妹非歌友會員，初步研判是遭姊姊傳染。

王文彥表示，案17371為機場女性保全人員，疫調發現她與先前確診的計程車司機、清潔人員曾在被列為風險區範圍的停車場接觸過，並曾協助旅客推行李。（編輯：戴光育）1110107