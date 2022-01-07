金嗓歌友會群聚案 王必勝視察將擴大匡列

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（中央社記者沈佩瑤桃園7日電）桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝今天上午到金嗓歌友會視察後表示，主要確認場地狀況、營運模式、人員出入等，以便後續決策，這不是誰的錯，處理現在的事情最重要。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案擴大，曾有確診者在去年12月29日至今年1月2日去過金嗓歌友會5天，昨天深夜再增4例確診，為1名機場保全和3名金嗓歌友會相關人員；桃機群聚案累計確診數已達11例。

王必勝上午到金嗓歌友會視察後接受媒體聯訪，他針對視察重點表示，目前得到資訊都是前線人員報告，此行主要目的是了解實際環境，如內部格局、空間大小等，以便後續決策，決定接觸者應居家隔離、自主管理或是否該定期採檢。

媒體詢及有沒有看到哪些漏洞？王必勝說，「不能說是漏洞」，就是看看平常營運模式、哪些人來做什麼，剛剛他也告訴負責人，這不是誰的錯，確診者當時不知道自己染疫，進而產生後面的群聚。

他強調，今天就是來釐清狀況，決定後續怎麼處理；目前第一輪疫調已經把打麻將、聊天的相關接觸者居家隔離，今天是特別來擴大去看，還有哪些人也具有風險，該匡列的就匡列，以免產生新確診個案。

王必勝指出，歌友會後方有一個辦公室，通風狀況看起來不太好，近距離接觸本來就容易傳染，若跟確診者長時間近距離聊天，就非常有可能是感染源。

至於確診者聊天、打麻將時有無佩戴口罩？有沒有參加晚會等？王必勝表示，現在警戒級別比較低，大家可能比較鬆懈，但即便是有戴口罩，和確診者長時間近距離聊天，染疫風險還是很大，其他則有待詳細詢問當事人。（編輯：吳協昌）1110107