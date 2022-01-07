更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

花蓮10萬餘人可施打第3劑疫苗 即日起開放預約

2022/1/7 18:47（1/7 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情指揮中心宣布COVID-19第3劑疫苗間隔縮短為至少12週，花蓮縣衛生局統計，縣內符合施打第3劑資格者有10萬餘人，即日起可向合約醫療院所、衛生所預約施打。中央社記者張祈攝 111年1月7日
中央流行疫情指揮中心宣布COVID-19第3劑疫苗間隔縮短為至少12週，花蓮縣衛生局統計，縣內符合施打第3劑資格者有10萬餘人，即日起可向合約醫療院所、衛生所預約施打。中央社記者張祈攝 111年1月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）因應中央流行疫情指揮中心宣布COVID-19第3劑疫苗間隔縮短至3個月，花蓮縣政府盤點縣內符合施打第3劑資格者約10萬人，即日起可向合約醫療院所、衛生所預約施打。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，建議所有18歲以上民眾都應接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並將間隔從5個月縮短至12週。

花蓮縣衛生局統計，縣內符合施打第3劑資格者有10萬餘人，此次衛生局不會寄發通知單，民眾只要完成2劑疫苗接種滿84天，就可自行向合約醫療診所電話預約第3劑接種時間，疫苗不限廠牌，民眾可評估後再選擇合適疫苗。

花蓮縣衛生局今天指出，花蓮COVID-19疫苗施打合約醫療院所共47家，包括10家醫院、37間診所及各鄉鎮市衛生所，即日起都可接受電話預約。

另外，花蓮縣衛生局也呼籲，12至17歲青少年尚未接種第1劑或第2劑者，也可至合約院所預約施打，提升保護力。（編輯：黃世雅）1110107

延伸閱讀
第3劑接種間隔縮短至12週 南市府：疫苗夠打研究生打疫苗後自摔陷昏迷 家屬親情喊話盼清醒
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族