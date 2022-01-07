花蓮10萬餘人可施打第3劑疫苗 即日起開放預約

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中央流行疫情指揮中心宣布COVID-19第3劑疫苗間隔縮短為至少12週，花蓮縣衛生局統計，縣內符合施打第3劑資格者有10萬餘人，即日起可向合約醫療院所、衛生所預約施打。中央社記者張祈攝 111年1月7日

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）因應中央流行疫情指揮中心宣布COVID-19第3劑疫苗間隔縮短至3個月，花蓮縣政府盤點縣內符合施打第3劑資格者約10萬人，即日起可向合約醫療院所、衛生所預約施打。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，建議所有18歲以上民眾都應接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並將間隔從5個月縮短至12週。

花蓮縣衛生局統計，縣內符合施打第3劑資格者有10萬餘人，此次衛生局不會寄發通知單，民眾只要完成2劑疫苗接種滿84天，就可自行向合約醫療診所電話預約第3劑接種時間，疫苗不限廠牌，民眾可評估後再選擇合適疫苗。

花蓮縣衛生局今天指出，花蓮COVID-19疫苗施打合約醫療院所共47家，包括10家醫院、37間診所及各鄉鎮市衛生所，即日起都可接受電話預約。

另外，花蓮縣衛生局也呼籲，12至17歲青少年尚未接種第1劑或第2劑者，也可至合約院所預約施打，提升保護力。（編輯：黃世雅）1110107