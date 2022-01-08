合歡山路面結冰未融 翠峰至大禹嶺夜間預警性封閉

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東北季風搭配水氣，合歡山7日晚間到8日凌晨間歇固態降水（霰或雪），不過隨著人車湧入，路面積冰雪逐漸消融，加掛雪鍊管制點也從標高3090公尺的合歡山昆陽上移到武嶺，上山車流量8日午後也漸少。（仁愛警分局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月8日

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）合歡山今天固態降水（霰或雪）吸引追雪族，隨著水氣減少，冰雪漸消融，不過部分路面仍有結冰未融，公路總局宣布台14甲線翠峰至大禹嶺今晚到明晨預警封閉，車輛只出不進。

東北季風搭配水氣，合歡山昨天晚間到今天凌晨間歇固態降水（霰或雪），標高3275公尺的武嶺一帶道路、邊坡彷彿灑上白色糖霜。不過隨著人車湧入，路面積冰雪漸消融，加掛雪鍊管制點也從標高3090公尺的合歡山昆陽上移到武嶺，上山車流量午後也漸少。

不過路面仍有結冰未融，交通部公路總局第2區養護工程處發布訊息表示，為確保用路安全，今天下午5時起預警封閉台14甲線指標18公里處南投縣翠峰到41.5公里處花蓮縣大禹嶺路段，車輛只出不進，明天清晨視天氣及道路狀況再決定開放或限加掛雪鍊車輛通行。

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另外，低溫與水氣也讓玉山群峰成冰封世界，海拔高度3402公尺的排雲山莊清晨氣溫零下1.5度，積雪1.5公分，昨夜住宿排雲山莊共23隊69人，玉山國家公園管理處加強宣導雪地登山安全。由於玉山主峰、風口累積不少冰雪，登頂山友透露要穿冰爪並非常小心行走。

玉管處也呼籲，山永遠都在，山友投入山林懷抱前，應確實做好體能評估、擬訂行前計畫、緊急狀況應變等，可有效避免發生迷途或因裝備不足而受傷等狀況，若行進中身體不適等突發情形，量力而為，並告知同行團員與留守人，安全下山最重要。（編輯：郭諭儒）1110108