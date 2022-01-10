改善偏鄉交通 幸福巴士推行321條路線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北10日電）為改善偏鄉交通，交通部公路總局推廣幸福巴士服務，至去年底已推廣120個鄉鎮區、321條路線。交通部長王國材說，除了數量外，希望也能把叫車平台等服務做好，照顧偏鄉民眾。

交通部公路總局今天舉行「110年幸福巴士成果分享與未來展望記者會」記者會，會中交通部長王國材致詞時表示，他擔任交通部長後把偏鄉交通改善當成重要的施政項目之一，而幸福巴士可以解決長照就醫及高齡者不適合騎乘機車安全課題。

王國材表示，公運計畫1年經費約新台幣40到50億元，大概是捷運1公里的造價，但卻可造福很多偏鄉民眾，偏鄉交通服務不是錦上添花而是雪中送炭，未來除了期許公路總局持續增加數量外，也要繼續精進服務品質，滿足偏鄉的民行需求。

王國材接受媒體聯訪時強調，這幾年幸福巴士已經推廣到120個城鎮、321條路線，除了數量外，也希望把叫車平台等服務品質做好，真正的照顧到偏鄉民眾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於幸福巴士的營運虧損問題，王國材表示，幸福巴士是由上而下的公共運輸計畫，可以用補貼的方式，現在幸福巴士可以用中巴、5人座等車輛，都可提升效率，交通部也會支持相關計畫。

交通部公路總局長許鉦漳致詞時說，近年來持續推動幸福巴士，讓偏鄉公共運輸服務涵蓋率提升到89.78%，為了解決偏鄉最後一哩路白牌車的課題，交通部已進行法規鬆綁，讓偏鄉可由當地的社會團體或個人成立市區客運，透過公私協力，導入更多資源解決偏鄉交通痛點。（編輯：張雅淨）1110110