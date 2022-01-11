武陵賞櫻夯 旅遊業推保證入園行程

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，國旅人潮仍不減，旅遊業者相中武陵櫻花商機，推出保證入園的團體行程。（雄獅旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 111年1月11日

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（中央社記者余曉涵台北11日電）每年春季賞櫻行程都受到民眾歡迎，尤其武陵車票更是一票難求。旅遊業者相中賞櫻商機，推出相關團體行程，保證讓旅客入園欣賞到整片櫻花美景。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，國旅人潮仍不減，不少民眾安排在農曆年後出遊，國光客運日前開賣武陵櫻花季車票，開賣第1小時就賣了超過4000張票。

旅遊業者相中武陵櫻花商機，推出保證入園的團體行程，雄獅旅遊今天發出新聞稿表示，2月5日起到3月7日天天出發，保證入園武陵農場，要讓旅客在長達3公里的賞櫻步道，漫步欣賞包含紅粉佳人、霧社櫻在內的十餘種櫻花美景，隔天再前往宜蘭羅莊櫻花步道，可以看見羅莊大排兩岸的千株櫻花綻放。

雄獅旅遊說，為了讓旅客可以體驗在櫻花樹下野餐的樂趣，2天1夜的行程中將會贈送精緻午茶餐點，1日行程則是安排日式壽司便當。

除此之外，雄獅旅遊表示，也推出櫻花季限定阿里山森鐵主線列車，有專屬導覽員隨車解說，帶領旅客走進鐵道櫻花林間，來一趟深度的阿里山園區導覽，還可獲得獨家訂製的紀念車票及火車證書。

KLOOK則是與國光客運合作，在官網推出武陵賞櫻專車套票外，今年Klook也推出獨家經典日式冷便當加購方案，讓旅客不用到日本，也能享受櫻花樹下賞櫻樂趣。

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武陵農場擁有超過2萬株不同品種的櫻花樹，每年邁入2月賞櫻季節就陸續盛開，包括粉紅佳人、昭和櫻、雪白霧社山櫻，在山頭形成夢幻的粉紅色漸層花海，引發許多旅客前往朝聖。

武陵農場內野規劃許多賞櫻點，包括每年都是打卡熱點的兆豐櫻花園，站在花園裡就能拍到整個山頭滿滿的櫻花，以及適合野餐的桃園櫻花台、櫻桃楓林區等，成為追櫻族每年必訪的賞櫻景點。（編輯：管中維）1110111