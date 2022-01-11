疫情催化上網商機 有線電視寬頻業務成長逾1成

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（中央社記者蘇思云、江明晏台北11日電）疫情催化家用上網需求，多家有線電視業者搶搭寬頻商機，推出多元服務。中嘉數位表示，去年寬頻業務年營收、用戶數與新用戶ARPU三指標，年增率都超過1成。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至2021年11月底，全台固網用戶數突破623萬大關，較去年同期激增31萬用戶，其中有線電視寬頻拿下超過22萬新用戶、占新增數7成以上。

中嘉數位今天發布新聞稿指出，家用寬頻服務深獲青睞，有線電視寬頻業務去年年營收、用戶數、新用戶每戶平均收入（ARPU）3大營運指標，都有年增率10%以上的亮眼表現，尤其在寬頻用戶數部份，連續2年達到雙位數成長，傲視同業。

中嘉數位分析，疫情導致生活型態轉變，去年第2季就有一波申辦熱潮，2021年因為疫情助攻，寬頻服務全年營收成長率突破雙位數，成長動能除了來自於寬頻業務用戶數增加外，也受惠於超高速寬頻上網與多樣化的資費方案受到市場歡迎，進而拉抬新用戶的貢獻度。

中嘉數位也大手筆投入網路建設，看準農曆年前家電、娛樂商品添購熱潮，中嘉推出「好禮狂歡自由選」，申辦1G網路每月只要新台幣1188元，SWITCH、ASUS筆電、飛利浦43吋電視就可0元帶回家，或可以優惠價自由換購Dyson SV18吸塵器或iPad Air等熱門好物，今天起到網路與實體門市都可申辦。

此外，北都TaipeiNet發布新聞稿，今年1月1日到2月7日，新客戶申辦有線電視含光纖上網方案，選擇預繳半年或預繳1年，都可以立刻折價2790元，而預繳半年的消費者可獲得7-11商品卡禮券200元，預繳1年的消費者則獲得家樂福禮券2000元。

凱擘大寬頻指出，即日起到2月28日止，只要在網路門市新申辦任一120M以上光纖上網方案（合約2年），最低月付699元，不僅可享免費使用Mesh子機、Uniigym體感健身課程一年、或MABOW TV瑪帛電視電話服務3個月好禮三選一，再加碼送出momo幣最高1800元，也有推出新申辦光纖上網加上Disney+方案。

台灣寬頻通訊（TBC）也祭出促銷活動，消費者只要申請「4K安卓機上盒數位有線電視加寬頻上網」，就可享有免費裝機、最高前2個月免費上網、免費影音會員5選1（HBO GO、遠傳friDay、myVideo、HiMoveV、LiTV）、免費視訊和免費追劇5大好禮。

大豐採取FTTH光纖到府，2022年以「虎速全開」方案滿足消費者需求，凡新申裝有線電視加上360M以上寬頻服務的客戶，將可免費使用新一代雙模機上盒t.Gateway，內載LiTV、遠傳friDay影音、myVideo、KKTV、KKBOX、CATCHPLAY等熱門OTT服務。（編輯：林淑媛）1110111